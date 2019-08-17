События

14:29 17.08.2019

Боевики с полуночи в субботу осуществили вооруженную провокацию против украинских военных в Павлополе

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Боевики с полуночи в субботу осуществили вооруженную провокацию против украинских военных в Павлополе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили один обстрел украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксирована одна вооруженная провокация со стороны российско-оккупационных войск. Под вражеским огнем сегодня утром находились защитники Павлополя, где в 5.40 противник открыл огонь из автоматических гранатометов", - говорится в сообщении Минобороны.

Обстрел длился около 40 минут и прямо угрожал украинским военным, поэтому военнослужащие из состава ОС применили в ответ штатное пехотное оружие для подавления вражеского огня.

Боевые потери в рядах украинских военных с начала текущих суток не зафиксированы, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Теги: #оос #минобороны #боевики
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