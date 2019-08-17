Возгорание проводки в щитовой рассматривается среди версий причин пожара в одесской гостинице

Полиция рассматривает одной из версий причин пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе возгорание проводки в электрощитовой, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

"Сейчас мы работаем над версией (…) была обнаружена щитовая - основной очаг, откуда пошел огонь. В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительным данным следователей, могла вспыхнуть и оттуда начался пожар", - сказал Бех на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу.

Кроме того, напомнил он, проверяются версии неосторожного обращения с огнем и поджог с целью сокрыть совершенное убийство.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.