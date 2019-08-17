Два иностранца пострадали на пожаре в одесской гостинице, среди пострадавших также ребенок

Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" – двое иностранных граждан и ребенок, сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.

На брифинге в Одессе в субботу он рассказал, что 10 пострадавших госпитализированы, из них семеро находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.

Среди госпитализированных есть иностранец - гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, он получил амбулаторную помощь в больнице, от госпитализации отказался.

Кроме того, пострадал ребенок.

По словам представителя ОГА, все пострадавшие получили ожоги тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.

Он также уточнил, что семь человек погибли на месте пожара, еще один – в машине "скорой помощи".

"Среди пациентов, которым оказывали медицинскую помощь: двое жителей Одессы; трое жителей Одесской области; один житель Херсонской области; один житель Сум; один житель Мариуполя; один гражданин Литвы и один гражданин Сьерра-Леоне", - сообщил представитель ОГА.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.

Информации о том, есть ли дети среди погибших или пострадавших во время пожара, на данный момент нет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.