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13:00 17.08.2019

СММ ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за боевиков – украинская сторона в СЦКК

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СММ ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за боевиков – украинская сторона в СЦКК

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что Служба безопасности Украины прекратила уголовное производство о государственной измене, в котором он фигурировал.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, прикрепив копию соответствующего письма от прокуратуры Автономной республики Крым.

В письме указано, что уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) расследовал следственный отдел Главного управления СБУ в АРК.

15 августа следователь принял решение о закрытии уголовного производства "в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения"

"В ходе досудебного расследования данного уголовного производства о подозрении кому-либо не сообщалось", - указано в письме.

Как сообщалось, Портнов фигурировал в уголовном производстве о государственной измене. Дело было открыто в феврале 2018 года. В рамках расследования Главное управление СБУ в Крыму проверяло причастность Портнова к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма.

В прокуратуре АР Крыма агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что закрыто фактовое дело по госизмене, и отметили, что подозрения в рамках расследования никому не предъявлялись, а у Портнова не было процессуального статуса в данном производстве.

В СБУ не комментируют закрытие производства.

Теги: #оос #камера #обсе
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