В Украине потеплеет, в Киеве в воскресенье до +25

В ближайшие сутки, 18 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладной ночью и теплым днем, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, в западных областях местами 7-10°, днём 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до 28°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днём 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 августа самая высокая температура воздуха днём была +36,2 в 1946 году, самая низкая ночью +7,4 в 1919 году.

19 августа - без осадков, лишь в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, в северных и центральных областях 9-14°; днём 25-31°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днём 27-29°.

17 августа в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-25°, в Днепре в пределах Киева 20°.