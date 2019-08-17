События

12:26 17.08.2019

В Украине потеплеет, в Киеве в воскресенье до +25

1 мин читать
В Украине потеплеет, в Киеве в воскресенье до +25

В ближайшие сутки, 18 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладной ночью и теплым днем, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, в западных областях местами 7-10°, днём 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до 28°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днём 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 августа самая высокая температура воздуха днём была +36,2 в 1946 году, самая низкая ночью +7,4 в 1919 году.

19 августа - без осадков, лишь в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, в северных и центральных областях 9-14°; днём 25-31°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днём 27-29°.

17 августа в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-25°, в Днепре в пределах Киева 20°.  

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 17.08.2019
В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком ЕС

В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком ЕС

09:53 17.08.2019
В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

09:53 17.08.2019
СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

08:43 17.08.2019
По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство – МВД

По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство – МВД

08:29 17.08.2019
В больнице с отравлением остаются 13 детей с карпатского курорта

В больнице с отравлением остаются 13 детей с карпатского курорта

08:10 17.08.2019
Пожар в Одессе забрал жизни 8 человек, 10 человек пострадали

Пожар в Одессе забрал жизни 8 человек, 10 человек пострадали

07:58 17.08.2019
С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

05:11 17.08.2019
27 – летнему гражданину Италии, воевавшему против украинских военных на Донбассе объявлено о подозрении

27 – летнему гражданину Италии, воевавшему против украинских военных на Донбассе объявлено о подозрении

02:35 17.08.2019
Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа - адвокат

Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа - адвокат

02:27 17.08.2019
Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четверо из пострадавших на пожаре в одесской гостинице в критическом состоянии – Зеленский

В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

Пожар в Одессе забрал жизни 8 человек, 10 человек пострадали

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание суда по исправлению технических ошибок в определении об аресте Грымчака началось с опозданием в два часа

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства

Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки гостиниц и санаториев после пожара в Одессе

Четверо из пострадавших на пожаре в одесской гостинице в критическом состоянии – Зеленский

Правоохранители задокументировали факты взяток в Национальном институте рака

Американский суд выдал ордер на арест ранее задержанного и впоследствии освобожденного Гибралтаром иранского танкера

Трамп надеется, что сможет заключить "сделку" по Афганистану

В МИД Норвегии сообщили о грядущем возобновлении переговоров правительства Мадуро и оппозиции

Суд в Чернигове должен рассмотреть заявление прокуроров об их технической ошибке, из-за которой Грымчак не может быть арестован – адвокат

Премьер Пакистана обсудил с Трампом ситуацию в Кашмире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА