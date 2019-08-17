В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком ЕС

В Офисе президента Украины прошла встреча советника Главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского Союза при участии представителей DG Connect Европейской комиссии, сообщила пресс-служба главы государства.

Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM).

"Команда президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это – сверхмощные цифровые и экономические перспективы", – подчеркнул л Федоров.

Стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного Интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

Особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включительно с вопросами управления Интернетом.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной Рады Украины уже активно работают над ним", – добавил советник президента Украины.

В настоящее время DSM рассматривается как основной актив Европы, направленный на адаптацию европейского общества, бизнес-среды к новым условиям ведения деятельности на международной арене. Европейцы стремятся обеспечить эффективное развитие различных секторов экономики, использующих цифровые технологии для инноваций, чтобы они оставались конкурентоспособными на глобальном уровне.

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.