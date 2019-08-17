Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки гостиниц и санаториев после пожара в Одессе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после пожара в одесской гостинице, унесшей жизни восьми человек, поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

"Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Премьер Украины вырази соболезнования родным погибших.

Он также поблагодарил спасателей, которые "самоотверженно боролись с огнем и спасли из ловушки людей".

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.