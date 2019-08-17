В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

Сотрудники Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей Украины.

Кроме того, задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"В ближайшее время он (Амос Дов Сильвер – ИФ) будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Содействовавших побегу троих сотрудников СБУ задержало Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии СБУ.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук.