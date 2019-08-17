События

09:53 17.08.2019

В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

2 мин читать
В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

Сотрудники Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей Украины.

Кроме того, задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"В ближайшее время он (Амос Дов Сильвер – ИФ) будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Содействовавших побегу троих сотрудников СБУ задержало Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии СБУ.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #сбу #украина #арест #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 17.08.2019
СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

08:43 17.08.2019
По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство – МВД

По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство – МВД

08:36 17.08.2019
Американский суд выдал ордер на арест ранее задержанного и впоследствии освобожденного Гибралтаром иранского танкера

Американский суд выдал ордер на арест ранее задержанного и впоследствии освобожденного Гибралтаром иранского танкера

08:29 17.08.2019
В больнице с отравлением остаются 13 детей с карпатского курорта

В больнице с отравлением остаются 13 детей с карпатского курорта

08:10 17.08.2019
Пожар в Одессе забрал жизни 8 человек, 10 человек пострадали -ГСЧС

Пожар в Одессе забрал жизни 8 человек, 10 человек пострадали -ГСЧС

07:58 17.08.2019
С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

05:11 17.08.2019
27 – летнему гражданину Италии, воевавшему против украинских военных на Донбассе объявлено о подозрении

27 – летнему гражданину Италии, воевавшему против украинских военных на Донбассе объявлено о подозрении

02:35 17.08.2019
Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа - адвокат

Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа - адвокат

02:27 17.08.2019
Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

23:53 16.08.2019
Суд в Чернигове должен рассмотреть заявление прокуроров об их технической ошибке, из-за которой Грымчак не может быть арестован – адвокат

Суд в Чернигове должен рассмотреть заявление прокуроров об их технической ошибке, из-за которой Грымчак не может быть арестован – адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задокументировали факты взяток в Национальном институте рака

Трамп надеется, что сможет заключить "сделку" по Афганистану

В МИД Норвегии сообщили о грядущем возобновлении переговоров правительства Мадуро и оппозиции

Премьер Пакистана обсудил с Трампом ситуацию в Кашмире

Установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИК № 210 - ЦИК

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА