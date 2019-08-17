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08:43 17.08.2019

По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство – МВД

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По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство – МВД

 По факту пожара в гостинице "Токио-Стар" начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте МВД в субботу утром.

Как сообщалось ранее, с Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек.

Теги: #производство #украина #одесса #пожар
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