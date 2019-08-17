В больнице с отравлением остаются 13 детей с карпатского курорта

По состоянию на 7:00 17 августа в Верховинской больнице с признаками пищевого отравления остаются на лечении 13 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 17 августа в Верховинскую ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Адонис" в с. Верхний Ясеней Верховинского района (всего в усадьбе отдыхали 30 детей)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.