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08:10 17.08.2019

Пожар в Одессе забрал жизни 8 человек, 10 человек пострадали -ГСЧС

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Пожар в Одессе забрал жизни 8 человек, 10 человек пострадали -ГСЧС

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли  восемь человек,  пострадало 10 человек, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"17 августа в 01 час. 34 мин. в г.. Одесса по ул. Водопроводная, в двухэтажном отеле "Токио Стар" возник пожар. В 04 ч. 32 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. м2. В результате пожара погибли 8 человек и пострадало 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ГСЧС). Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К тушению привлекалось 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Теги: #украина #одесса #пожар
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