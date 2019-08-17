События

05:08 17.08.2019

Трамп надеется, что сможет заключить "сделку" по Афганистану

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Трамп надеется, что сможет заключить "сделку" по Афганистану

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что будет готов заключить соглашение по урегулированию афганского конфликта, если это в принципе будет возможно.

"Только что мы завершили очень хорошую встречу по Афганистану. Мы, равно как и многие с противоположной стороны, стремимся к сделке, если это будет возможно", - написал он в твиттере.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео пояснил в этой же соцсети, что во встрече помимо него и Трампа приняли участие советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, глава ЦРУ Джина Хаспел, глава Пентагона Марк Эспер, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Представители США и движения "Талибан" периодически контактируют, чтобы попытаться согласовать условия прекращения боевых действий в Афганистане.

Теги: #сша #афганистан #трамп
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