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02:35 17.08.2019

Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа - адвокат

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Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа - адвокат

Рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа, сообщила адвокат Грымчака и Овдиенко Татьяна Матяш на своей странице в Фейсбук.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (17 августа ) на 10.00", - написала Матяш.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство ... Решение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования ", - пояснила адвокат".

Теги: #грымчак #украина #дело
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