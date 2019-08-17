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02:27 17.08.2019

Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

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Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

аместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - написал Бушуев, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Бушуев отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философия, заложенная в 2015 году доме Деканоидзе в процессе построения новой полиции, - все найдет отражение в подходах Нацполиции. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

 

Теги: #украина #нацполиция
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