События

00:57 17.08.2019

В МИД Норвегии сообщили о грядущем возобновлении переговоров правительства Мадуро и оппозиции

1 мин читать
В МИД Норвегии сообщили о грядущем возобновлении переговоров правительства Мадуро и оппозиции

В МИД Норвегии заявили, что переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены, сообщает агентство Associated Press.

В заявлении ведомства говорится, что обе стороны "продолжат поиск решений" для урегулирования ситуации.

"Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа", - отмечается в заявлении МИД Норвегии. При этом, никаких конкретных данных о дате таких переговоров не приводится.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и оппозиция наверняка смогут возобновить диалог по выходу из политического кризиса.

Ранее в августе переговоры между Каракасом и оппозицией, проводимые при посредничестве Норвегии в Барбадосе, были прерваны. Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро тогда обвинили его в нежелании рассматривать конкретный план по выходу из кризисной ситуации.

Венесуэльская оппозиция добивается ухода Мадуро от власти, считая его незаконным президентом. Мадуро, в свою очередь, сохраняет реальный контроль над управлением страной и считает узурпатором оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

До этого представители властей и оппозиции при посредничестве Норвегии провели в Осло раунд переговоров.

Теги: #венесуэла #норвегия #переговоры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 16.08.2019
Болтон предупреждает международное бизнес-сообщество о санкциях США за сотрудничество с режимом Мадуро

Болтон предупреждает международное бизнес-сообщество о санкциях США за сотрудничество с режимом Мадуро

06:58 15.08.2019
Президент Южной Кореи призвал сосредоточиться на скорейшем возобновлении переговоров по денуклеаризации

Президент Южной Кореи призвал сосредоточиться на скорейшем возобновлении переговоров по денуклеаризации

11:50 13.08.2019
Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

08:19 12.08.2019
Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что власти намерены распустить парламент

Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что власти намерены распустить парламент

19:45 10.08.2019
В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ

В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ

09:09 07.08.2019
Мадуро обвинил США в ведении "нетрадиционной" войны против Венесуэлы

Мадуро обвинил США в ведении "нетрадиционной" войны против Венесуэлы

05:34 03.08.2019
США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

19:00 02.08.2019
Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

15:27 02.08.2019
Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

15:41 01.08.2019
Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в Чернигове должен рассмотреть заявление прокуроров об их технической ошибке, из-за которой Грымчак не может быть арестован – адвокат

Премьер Пакистана обсудил с Трампом ситуацию в Кашмире

Установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИК № 210 - ЦИК

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

"Укроборонпром" заявляет, что ЛКМЗ" распространяет недостоверную информацию о финской броне для БТР-4

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА