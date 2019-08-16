Суд в Чернигове должен рассмотреть заявление прокуроров об их технической ошибке, из-за которой Грымчак не может быть арестован – адвокат

Прокуроры подали заявление в канцелярию Деснянского районного суда Чернигова о допущенной ими технической ошибке в отчестве заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, так как эта ошибка перенесена в определение суда об аресте Грымчака с альтернативой залога, из-за чего само решение не может быть выполнено.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, после оглашения определения суда об избрании меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, адвокат Татьяна Матяш обратила внимание на то, что решение не имеет законной силы, поскольку оно касается Юрия Михайловича Грымчака, а не Юрия Николаевича. "Все документы прокуратура оформила на человека с другим отчеством, также в определении суда указана фамилия другого адвоката", сказала защитник журналистам.

Прокуроры отметили, что в данном случае имеет место техническая ошибка, обусловленная человеческим фактором, и решение суда имеет законную силу, так как в ходе судебного заседания была установлена личность подозреваемого.

Однако чуть позже прокуроры подали заявление в суд о наличии технической ошибки, которую также признала и сама судья в общении с журналистами.

"На протяжении пяти дней заявление прокуроров должно быть рассмотрено", сказала адвокат, добавив при этом, что она не знает, как ситуация разрешится в правовом русле. Матяш пояснила, что в СИЗО ее клиента доставить не могут, поскольку определение суда юридически, из-за ошибки в отчестве, не может быть к нему применено, в субботу вечером, по ее словам, истекает срок задержания Грымчака, после чего он должен быть отпущен, если ему не будет избрана мера пресечения.

Где будет находиться Грымчак до исправления ошибки или вынесения нового определения суда в отношении него - не известно.

Что касается ещё одного фигуранта этого дела, Игоря Овдиенко, то ему мера пресечения пока не вынесена. После решения суда по Грымчаку началось заседание по рассмотрению ходатайства о мере пресечения Овдиенко, в начале заседания защита заявила отвод судье, который должен быть рассмотрен другим судьей. Оба ходатайства рассматривает одна и та же судья Деснянского суда Чернигова.