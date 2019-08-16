События

23:53 16.08.2019

Суд в Чернигове должен рассмотреть заявление прокуроров об их технической ошибке, из-за которой Грымчак не может быть арестован – адвокат

2 мин читать
Суд в Чернигове должен рассмотреть заявление прокуроров об их технической ошибке, из-за которой Грымчак не может быть арестован – адвокат

Прокуроры подали заявление в канцелярию Деснянского районного суда Чернигова о допущенной ими технической ошибке в отчестве заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, так как эта ошибка перенесена в определение суда об аресте Грымчака с альтернативой залога, из-за чего само решение не может быть выполнено.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, после оглашения определения суда об избрании меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, адвокат Татьяна Матяш обратила внимание на то, что решение не имеет законной силы, поскольку оно касается Юрия Михайловича Грымчака, а не Юрия Николаевича. "Все документы прокуратура оформила на человека с другим отчеством, также в определении суда указана фамилия другого адвоката", сказала защитник журналистам.

Прокуроры отметили, что в данном случае имеет место техническая ошибка, обусловленная человеческим фактором, и решение суда имеет законную силу, так как в ходе судебного заседания была установлена личность подозреваемого.

Однако чуть позже прокуроры подали заявление в суд о наличии технической ошибки, которую также признала и сама судья в общении с журналистами.

"На протяжении пяти дней заявление прокуроров должно быть рассмотрено", сказала адвокат, добавив при этом, что она не знает, как ситуация разрешится в правовом русле. Матяш пояснила, что в СИЗО ее клиента доставить не могут, поскольку определение суда юридически, из-за ошибки в отчестве, не может быть к нему применено,  в субботу вечером, по ее словам, истекает срок задержания Грымчака, после чего он должен быть отпущен, если ему не будет избрана мера пресечения.

Где будет находиться Грымчак до исправления ошибки или вынесения нового определения суда в отношении него - не известно.

Что касается ещё одного фигуранта этого дела, Игоря Овдиенко, то ему мера пресечения пока не вынесена. После решения суда по Грымчаку началось заседание по рассмотрению ходатайства о мере пресечения Овдиенко, в начале заседания защита заявила отвод судье, который должен быть рассмотрен другим судьей. Оба ходатайства рассматривает одна и та же судья Деснянского суда Чернигова.

Теги: #мера #грымчак #украина #пресечение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:31 16.08.2019
Установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИК № 210 - ЦИК

Установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИК № 210 - ЦИК

22:02 16.08.2019
Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

21:55 16.08.2019
Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

20:52 16.08.2019
Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

18:28 16.08.2019
Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

08:58 16.08.2019
В Одесской области за распространение наркотиков задержан пограничник

В Одесской области за распространение наркотиков задержан пограничник

08:50 16.08.2019
В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей из частной усадьбы

В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей из частной усадьбы

08:45 16.08.2019
В Киеве задержали инспектора ГФС на взятке за оформление авто

В Киеве задержали инспектора ГФС на взятке за оформление авто

08:39 16.08.2019
В Киевской области на автодороге Киев-Одесса съехала в кювет и перевернулась цистерна с бензином

В Киевской области на автодороге Киев-Одесса съехала в кювет и перевернулась цистерна с бензином

07:13 16.08.2019
Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Пакистана обсудил с Трампом ситуацию в Кашмире

Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

"Укроборонпром" заявляет, что ЛКМЗ" распространяет недостоверную информацию о финской броне для БТР-4

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

На ряде предприятий Украины серия смертельных ЧП из-за поражения работников электрическим током

В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки

Заммэра Житомира уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей 700 тыс. грн убытка

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

Полиция задержала напавшего на нардепа Куприя россиянина с видом на жительство в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА