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22:31 16.08.2019

Установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИК № 210 - ЦИК

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Установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИК № 210 - ЦИК

Центральной избирательной комиссией Украины установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в окружной избирательной комиссии № 210, народным депутатом Украины избран Приходько Б. В., сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"В связи с невыполнением указанного обязательства указанной ОИК Комиссия постановлением от 16 августа 2019 № 1877 установила факт грубого нарушения этой комиссией Конституции и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава и определила, что полномочия этой ОИК по установлению итогов голосования в ОВО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины осуществляются Центральной избирательной комиссией", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в пятницу вечером.

ЦИК постановила признать действия ОИК № 210 противоправными но не вызывающими правовых последствий.

"ЦИК постановила признать действия ОИК ОИО № 210, совершенные 16 августа 2019, и принятые по их результатам решения без законных на то оснований противоправными но не вызывающие правовых последствий", - рассказали в ЦИК.

Также во время заседания, в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", постановлением ЦИК от 16 августа 2019 № 1880 "О выполнении судебного решения", на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 210, в том числе с пометкой "Уточненный", протоколов окружной избирательной комиссии ОВО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном участке Комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила дополнительный протокол.

"На основании указанного протокола ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В.", - подытожили в ЦИК.

Теги: #цик #украина #выборы
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