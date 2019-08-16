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20:39 16.08.2019

Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

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Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

Пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа захваченного в районе камерунского порта Дуала судна "Мармалайта", сообщает владелец судна компания MarConsult Schiffahrt.

Национальность похищенных членов экипажа компания не указывает. Компания отмечает на своем сайте, что делает все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, отмечает MarConsult Schiffahrt.

Как сообщалось. Министерство иностранных дел Украины подтверждает захват в плен пиратами украинского моряка.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Ранее этот день иностранные СМИ сообщили, что у берегов Камеруна пираты захватили в плен украинских и китайских моряков. По данным источника в военно-морском флоте, похитители, вероятно, нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали их поиск.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Там отметили, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых были трое граждан Российской Федерации.

Теги: #судно #захват #подробности #камерун
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