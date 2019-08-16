Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

Мосгорсуд в пятницу признал генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца российского футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами "Внешэкономбанка".

"Назначить Мкртчану наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей ", - огласил приговор судья Олег Музыченко.

Судебный процесс в отношении Мкртчана проходил в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержаться документы с грифом "секретно". В связи с этим в пятницу суд огласил лишь резолютивную часть приговора.

Бизнесмен признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он организовал хищение кредитных денежных средств "Внешэкономбанка", выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.

Вместе с тем, по словам адвоката Игоря Поповского, речь идёт о хищении 2,5 млрд долларов.

Суд при этом удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей.

Судья также отметил, что до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.

Как ожидается, приговор суда будет обжалован защитой в ближайшее время.