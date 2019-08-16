События

20:01 16.08.2019

Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

2 мин читать
Директор ИСД Мкртчан получил девять лет колонии за хищение более 1 млрд рублей у "Внешэкономбанка"

Мосгорсуд в пятницу признал генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца российского футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами "Внешэкономбанка".

"Назначить Мкртчану наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей ", - огласил приговор судья Олег Музыченко.

Судебный процесс в отношении Мкртчана проходил в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержаться документы с грифом "секретно". В связи с этим в пятницу суд огласил лишь резолютивную часть приговора.

Бизнесмен признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он организовал хищение кредитных денежных средств "Внешэкономбанка", выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.

Вместе с тем, по словам адвоката Игоря Поповского, речь идёт о хищении 2,5 млрд долларов.

Суд при этом удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей.

Судья также отметил, что до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.

Как ожидается, приговор суда будет обжалован защитой в ближайшее время.

Теги: #приговор #россия #бизнесмен #исд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 15.08.2019
Большинство пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета отказались лететь в Крым

Большинство пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета отказались лететь в Крым

16:55 14.08.2019
Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

13:46 14.08.2019
Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

01:23 13.08.2019
Инцидент с жидкостной двигательной установкой в РФ помог Вашингтону многое узнать – Трамп

Инцидент с жидкостной двигательной установкой в РФ помог Вашингтону многое узнать – Трамп

21:04 07.08.2019
ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

19:16 06.08.2019
Сотрудники ФСБ завербовали жителя Херсонщины по время его поездки в Крым

Сотрудники ФСБ завербовали жителя Херсонщины по время его поездки в Крым

09:41 06.08.2019
Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

23:01 05.08.2019
Спасатели готовят эвакуацию 10 тысяч человек из-за пожара на военном складе под Ачинском

Спасатели готовят эвакуацию 10 тысяч человек из-за пожара на военном складе под Ачинском

19:09 05.08.2019
Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

11:45 05.08.2019
Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки

Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

Полиция задержала напавшего на нардепа Куприя россиянина с видом на жительство в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

"Укроборонпром" заявляет, что ЛКМЗ" распространяет недостоверную информацию о финской броне для БТР-4

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

На ряде предприятий Украины серия смертельных ЧП из-за поражения работников электрическим током

В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки

Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

Заммэра Житомира уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей 700 тыс. грн убытка

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

Полиция задержала напавшего на нардепа Куприя россиянина с видом на жительство в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА