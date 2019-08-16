События

19:19 16.08.2019

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

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На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

На Донбассе с начала пятницы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает операция объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сообщается в сводке пресс-центра операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили 5 обстрелов украинских позиций.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

Информации о пострадавших с украинской стороны пресс-центр ООС не сообщает.

Также отмечается, что в минувшие сутки, 15 августа, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

Теги: #оос
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