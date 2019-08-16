События

19:02 16.08.2019

На ряде предприятий Украины серия смертельных ЧП из-за поражения работников электрическим током

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На ряде предприятий Украины серия смертельных ЧП из-за поражения работников электрическим током

На предприятиях Украины в последние дни произошел ряд чрезвычайных происшествий со смертельным исходом, связанных с поражением электрическим током, сообщается в информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда).

Так, 8 августа в 23.00 в АО "Винницаоблэнерго" машинист 1967 г.р. во время выполнения работ по устранению обрыва провода на воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 670 в с. Бершадь прикоснулся к оборванному проводу и был смертельно поражен электрическим током.

В Днепропетровской области на Покровском ГОКе (ранее - Орджоникидзевский ГОК), крупнейшем в Украине производителе марганцевой руды, 8 августа в 10.42 электрослесарь 1995 г.р. получил смертельное поражение электрическим током 220В во время восстановления освещения дренажных насосов корпуса обогащения Чкаловской обогатительной фабрики.

В Житомирской области в АО "Житомироблэнерго" 8 августа в 17.36 электромонтер 1963 г.р. в ходе осмотра линии электропередачи 0,4 кВ в с. Семеновка (Бердичевский р-н) приблизился на недопустимое расстояние к проводу, который свисал с дерева, из-за чего был смертельно поражен электрическим током.

Теги: #чп #предприятия
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