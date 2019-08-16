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18:55 16.08.2019

В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки

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В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки

Министерство иностранных дел Украины подтверждает захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Ранее этот день иностранные СМИ сообщили, что у берегов африканской страны Камерун пираты захватили в плен украинских и китайских моряков. По данным источника в военно-морском флоте, похитители, вероятно, нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали их поиск.

В то же время, по данным МИД РФ, нападение совершено на грузовое судно "Мармалайта" под флагом Антигуа и Барбуды. Трое из 8 членов экипажа, оказавшихся в плену, - граждане России.

Теги: #моряки #африка #захоплення #мид
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