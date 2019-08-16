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17:44 16.08.2019

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

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Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.

Как сообщил в пятницу портал телерадиовещания Финляндии Yle со ссылкой на данные полиции, двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн евро.

По информации портала, отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.

По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена (Jarmo Koistinen), "речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег".

Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствовало около 140 млн евро.

"Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков", - сообщил Койстинен.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.

Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

Теги: #опг #финансы #финляндия #деньги #отмывание
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