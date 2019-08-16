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17:29 16.08.2019

Полиция задержала напавшего на нардепа Куприя россиянина с видом на жительство в Украине

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Полиция задержала напавшего на нардепа Куприя россиянина с видом на жительство в Украине

Правоохранители задержали одного из напавших в Киевской области на народного депутата Верховной Рады 8-го созыва Виталия Куприя (внефракционный) – им оказался гражданин России с временным видом на жительство в Украине.

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, 23-летнего злоумышленника удалось найти и задержать через несколько часов после нападения, в результате операции "Перехват".

Кроме того, обнаружен автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Машина с иностранной регистрацией изъята в качестве вещественного доказательства.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и мотивы нападения на нардепа. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в пятницу около 10.00 двое неизвестных напали на народного депутата Куприя в пгт Гостомель Киевской области.

Теги: #нападение #куприй #полиция #злоумышленник
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