Нардеп Мирошниченско не задекларировал гидроцикл, а Гладковский – автомобиль сына, сообщают в НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) при полной проверке деклараций народного депутата Украины Ивана Мирошниченко и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов, сообщается на сайте НАПК.

"Мирошниченко в декларации за 2017 год не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему на праве собственности, а также о доходе, полученном членом семьи (супругой) в виде дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат. В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривень", - говорится в сообщении.

"Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd. и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле. Общая сумма установленных недостоверных сведений… составляет почти 1,3 млн грн", - сообщают в НАПК.

Выводы о признаках уголовного преступления направлены в НАБУ.

При этом в Нацагентстве отмечают: утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.