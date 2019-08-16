Гренландия не продается - власти острова

Гренландию - автономную территорию Дании - нельзя просто выставить на продажу, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел Гренландии.

"Гренландия богата такими ценными ресурсами, как природные ископаемые, чистейшая вода и лед, популяции рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия и новый фронтир для экстремального туризма. Мы открыты для бизнеса, но не продаемся", - говорится в сообщении, размешенном на сайте ведомства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на двух помощников президента США Дональда Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники президента поддержали этот шаг.

Политики Дании с недоверием и критикой встретили информацию об этих предполагаемых планах президента. В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен еще официально не озвучила реакцию на информацию о вероятных планах Трампа.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание со стороны таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.

В 1917 году США приобрели за $25 млн Датскую Вест-Индию - колонию Дании в архипелаге Малых Антильских островов. Бывшая колония получила название Американские Виргинские острова.