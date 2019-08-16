События

15:22 16.08.2019

ГБР расследует дело о приобретении в/ч во Львове некачественных котлов, проводится выемка документов в Минобороны

2 мин читать
ГБР расследует дело о приобретении в/ч во Львове некачественных котлов, проводится выемка документов в Минобороны

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного во Львове, расследуют уголовное производство по факту завершенного покушения на присвоение более 800 тыс. грн бюджетных средств, к чему могут быть причастны должностные лица Министерства обороны Украины, в рамках дела проводятся обыски и выемка документов в Минобороны.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ГБР, по предварительной информации, в одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям.

По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 млн грн.

Как отметили в ГБР, планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы и в воинские части по всей территории Украины.

В настоящее время следователи теруправления ГБР совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ проводят санкционированные обыски, проводится выемка необходимой документации в Минобороны. На некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз наложен арест.

Дело расследуется по ч.2 ст.15 (законченное покушение на совершение преступления), ч.3 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляет Главный отдел военной контрразведки СБУ Львова, процессуальное руководство - военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона.

Теги: #львов #минобороны #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 16.08.2019
В Минобороны отвергли обвинения в блокировании закупки БТРов и доведении КБ им.Морозова до банкротства

В Минобороны отвергли обвинения в блокировании закупки БТРов и доведении КБ им.Морозова до банкротства

16:05 15.08.2019
Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

11:52 15.08.2019
Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

10:47 15.08.2019
Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

12:51 14.08.2019
Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

13:05 13.08.2019
Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

10:06 13.08.2019
Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин

Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин

09:58 12.08.2019
Во Львове планируют обустроить условия для купания бездомных - горсовет

Во Львове планируют обустроить условия для купания бездомных - горсовет

13:29 10.08.2019
На Донбассе с начала субботы боевики совершили 3 обстрела украинских позиций

На Донбассе с начала субботы боевики совершили 3 обстрела украинских позиций

03:34 10.08.2019
Во Львове планируют обустроить условия для купания бездомных

Во Львове планируют обустроить условия для купания бездомных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Мирошниченско не задекларировал гидроцикл, а Гладковский – автомобиль сына, сообщают в НАПК

Гренландия не продается - власти острова

Иностранец, организатор наркокартеля, исчез в аэропорту "Борисполь" в день экстрадиции в Израиль

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Мирошниченско не задекларировал гидроцикл, а Гладковский – автомобиль сына, сообщают в НАПК

Гренландия не продается - власти острова

В Дании удивлены информацией о планах Трампа купить Гренландию

Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ несоблюдение режима тишины на Донбассе и подготовку к следующему заседанию ТКГ

Ратификация Римского статута позволит Украине в полной мере использовать инструментарий МУС для отстаивания своих прав – прокурор АРК

Иностранец, организатор наркокартеля, исчез в аэропорту "Борисполь" в день экстрадиции в Израиль

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

Украина может повторить экономический рост Польши - британский эксперт

Следствие должно до конца августа принять решение по ходатайству украинского омбудсмена об освобождении моряков - адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА