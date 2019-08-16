ГБР расследует дело о приобретении в/ч во Львове некачественных котлов, проводится выемка документов в Минобороны

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного во Львове, расследуют уголовное производство по факту завершенного покушения на присвоение более 800 тыс. грн бюджетных средств, к чему могут быть причастны должностные лица Министерства обороны Украины, в рамках дела проводятся обыски и выемка документов в Минобороны.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ГБР, по предварительной информации, в одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям.

По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 млн грн.

Как отметили в ГБР, планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы и в воинские части по всей территории Украины.

В настоящее время следователи теруправления ГБР совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ проводят санкционированные обыски, проводится выемка необходимой документации в Минобороны. На некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз наложен арест.

Дело расследуется по ч.2 ст.15 (законченное покушение на совершение преступления), ч.3 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляет Главный отдел военной контрразведки СБУ Львова, процессуальное руководство - военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона.