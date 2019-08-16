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15:18 16.08.2019

В Дании удивлены информацией о планах Трампа купить Гренландию

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В Дании удивлены информацией о планах Трампа купить Гренландию

В Дании с недоверием встретили информацию о предполагаемых планах президента США Дональда Трампа купить ее автономную территорию - Гренландию, сообщила в пятницу британская газета The Independent.

"Мысль о том, что Дания продаст 50 тыс. своих граждан США, абсолютно смехотворна", - цитирует издание слова представителя Датской народной партии Сёрена Йесперсена.

"Если он (Трамп - ИФ) на самом деле размышляет на этот счет, то это окончательное доказательство: он сошел с ума", - отметил он.

Депутат от Социал-либеральной партии Мартин Лидегаард назвал эту идею "гротескным предложением", а депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер отметила, что "это многое говорит о Трампе, который в самом деле полагает, что можно купить целую страну и весь народ".

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, занимавший этот пост в 2009-2011 годах, в свою очередь отметил, что "должно быть, это первоапрельская шутка".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен еще официально не озвучила реакцию на информацию о возможных планах Трампа. В посольстве США в Дании также пока не стали комментировать эти сообщения.

Газета напоминает, что Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика. Но неясно, будет ли тогда затронута тема с покупкой Гренландии, уточняет издание.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп "с различной степенью серьезности" неоднократно интересовался покупкой Гренландии Соединенными Штатами.

По словам источников издания, осведомленных о дискуссии, Трамп во время встреч, обедов и других мероприятий с интересом слушал, как его помощники обсуждают ресурсы и геополитическое значение Гренландии. Два источника заявили, что президент США попросил советника в Белом доме изучить возможность сделки.

Как утверждается, некоторые советники Трампа поддержали эту идею, назвав ее "хорошей экономической игрой". Другие же считают ее неосуществимой.

WSJ отмечает, что даже если покупка острова обсуждалась всерьез, неясно, как США ее реализуют. Собеседники газеты вне Белого дома, которые также слышали об интересе Трампа к Гренландии, сравнили эту сделку с приобретением Аляски. При этом источники говорили об этом одновременно с "предвкушением и опасением", поскольку пока неясно, насколько далеко президент США готов зайти.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

The Independent отмечает, что Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.

В 1917 году США приобрели за $25 млн Датскую Вест-Индию - колонию Дании в архипелаге Малых Антильских островов. Бывшая колония получила название Американские Виргинские острова.

Теги: #сша #гренландия #дания
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