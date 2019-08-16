Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ несоблюдение режима тишины на Донбассе и подготовку к следующему заседанию ТКГ

Вопрос безопасности будет одним из главных на следующем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), запланированного на среду, 21 августа, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Кучма обсудил с председателем СММ ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком (Yaşar Halit Çevik), который также является координатором подгруппы по безопасности ТКГ ход выполнения Минских договоренностей и подготовку к следующему заседанию ТКГ в Минске.

"Вопрос безопасности на этой встрече будут среди главных. Особое внимание уделено несоблюдению режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Также, по ее словам Олифер, стороны обсудили процесс подготовки к ремонту моста в пгт Станица Луганская Луганской области возле контрольного пункта въезда-выезда через линию ограничения. "Стороны отметили важность восстановления этого перехода", - сообщила Олифер.

С 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Уже до конца месяца боевики осуществили уже 19 обстрелов – по одному 23, 27 и 28 июля, при чем вследствие обстрела 27 июля был ранен украинский военнослужащий, три - 29 июля, два - 30 июля и 11 обстрелов – 31 июля. Вооруженные силы Украины соблюдали установившийся режим тишины. В последующие дни обстрелы повторялись ежедневно, от 2 до 12 в день.

С начала перемирия в районе ООС погибли семеро военнослужащих, четверо из них – 6 августа.