Ратификация Римского статута позволит Украине в полной мере использовать инструментарий МУС для отстаивания своих прав – прокурор АРК

Прокуратура Автономной республики Крым в настоящее время активно использует все юридические возможности работы с Международным уголовным судом (МУС), но ратификация Украиной Римского статута позволит в полной мере использовать все правовые механизмы международной юрисдикции и ускорить процесс привлечения к ответственности виновных в преступлениях в оккупированном Крыму.

"Ратификация Римского статута позволит Украине в полной мере использовать возможности Международного уголовного суда. Это даст Украине возможность принимать непосредственное участие в работе суда, в частности, выбирать судей и прокурора, и таким образом приблизит наказание виновных в преследовании украинцев на временно оккупированном полуострове Крым", - сказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Мамедов добавил: "Это фактически единственный действенный механизм для осуществления правосудия в отношении высших должностных лиц государства-оккупанта, поскольку эффективно реализовывать уголовно-правовой механизм привлечения их к ответственности в Украине невозможно. МУС такую возможность имеет".

Прокурор АРК напомнил, что Верховная Рада признала юрисдикцию МУС еще в 2014 году и пользуется юридическими возможностями этого международного органа.

Мамедов отметил, что к настоящему времени прокуратура АР Крым совместно с правозащитными организациями подала 6 информационных сообщений о совершении военных преступлений в оккупированном Крыму.

"Сейчас прокурор МУС находится на последней стадии предварительного изучения ситуации по временно оккупированному Крыму. В дальнейшем, надеемся, будет принято решение о начале официального расследования", - подчеркнул он.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка на заседании группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий высказался за необходимость ратификации Римского статута.

"Один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - сказал он.