Иностранец, организатор наркокартеля, исчез в аэропорту "Борисполь" в день экстрадиции в Израиль

Гражданин США и Израиля, организатор международного наркокартеля, исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева, 15 августа должна была состояться фактическая передача гражданина США по запросу компетентных органов Израиля, но в аэропорту "Борисполь" при сопровождении СБУ иностранец исчез.

По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Ведутся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля.

Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.