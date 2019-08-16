Украина может повторить экономический рост Польши - британский эксперт

Украине под силу повторить прецедент длительного экономического роста, который был продемонстрирован в прошлом Польшей, считает британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.

"Учитывая низкий старт, нет причин, по которым Украина не могла бы достичь подобного уровня роста в условиях верной кобминации решений", - написал он в своем Twitter.

Так эксперт прокомментировал данные Государственной службы статистики Украины о росте ВВП страны во втором квартале 2019 года на уровне 4,6%.

В издании Bloomberg обращают внимание на то, что украинский рост контрастирует с замедлением роста в Европе, пишет украинская служба "Голоса Америки".

При этом в издании также отметили, что ранее Всемирный банк заявил, что без резкого улучшения по сравнению с показателями предыдущих лет Украине понадобится около 50 лет, чтобы сравниться по показателям с соседней Польшей, которая демонстрирует ежегодный рост ВВП на уровне 4,2%, начиная с 1992 года.

По мнению Эша, при условии проведения правильной политики Украине вполне по силам повторить польский прецедент длительного экономического роста.