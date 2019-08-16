События

14:03 16.08.2019

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

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Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии №4 города Торжок, пишет издание "Крым.Реалии" в пятницу со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор №2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию, и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", – сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН РФ по Тверской области изданию сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон "О персональных данных".

Теги: #колония #политзаключенный #балух
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