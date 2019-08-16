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12:40 16.08.2019

Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

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Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

Одесский областной совет в пятницу на сессии намерен избрать нового председателя вместо нынешнего Анатолия Урбанского, который избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва.

Как сообщается на сайте Одесского облсовета, рабочий президиум сессии возглавляет Урбанский, в составе президиума также его первый заместитель Олег Радковский, заместитель Юрий Димчогло, и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова и ее замы.

Кроме того, в зале присутствуют народные депутаты Украины, руководители структурных подразделений ОГА, мэры городов областного значения, председатели райсоветов, главы объединенных территориальных громад, руководители структурных подразделений облгосадминистрации.

По информации сайта облсовета, выступление депутата областного совета Виталия Свичинского вызвало споры и недоразумения между депутатами разных фракций, в связи с чем сессия не начала работу.

Урбанский объявил перерыв для совещания с председателями депутатских фракций.

Как сообщает местное интернет-издание "Думская", во время сессии возникла потасовка, переросшая в драку. Урбанский пытается возобновить сессию, но ему постоянно препятствуют.

В зал прибыла полиция.

Сессия началась, депутаты голосовали за повестку дня. Главы фракций, председатель и его замы ушли для проведения политических консультаций.

Как сообщалось, глава Одесского облсовета Урбанский был избран народным депутатом (самовыдвиженец) по мажоритарному округу №143.

Теги: #кадры #одесса #облсовет
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