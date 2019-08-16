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12:26 16.08.2019

На выходных на юго-востоке Украины будет тепло, на северо-западе прохладно, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

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На выходных на юго-востоке Украины будет тепло, на северо-западе прохладно, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

В ближайшие сутки, 17 августа, юго-восточная часть Украины останется в теплой воздушной массе, остальная территория окажется под влиянием более прохладного воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных областях Украины в субботу ожидаются грозовые дожди, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с. В северных, большинстве центральных областей, ночью также в Приазовье и Крыму местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы; на остальной территории - без осадков.

Ветер северо-западный (в восточных областях преимущественно южный), 5-10 м/с. Температура в южной и восточной части ночью 14-19°, днем 24-28°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°).

В Киеве местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,7 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,8 градусов выше ноля в 1909 году.

В воскресенье, 18 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь днем на Левобережье и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, в западной части страны местами 7-10°; днем 22-27°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°,

16 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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