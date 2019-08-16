События

12:22 16.08.2019

Тегеран отрицает, что дал обещание не отправлять танкер Grace 1 в Сирию

2 мин читать

Иранские власти не предоставляли Гибралтару гарантий того, что в случае освобождения танкер Grace 1 не пойдет в Сирию, хотя эта страна и не была пунктом назначения для судна, сообщил в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Иран, чтобы обеспечить освобождение (судна - ИФ), не давал каких-либо заверений о том, что Grace 1 не пойдет в Сирию", - сказал Мусави.

"Целью назначения танкера была не Сирия... а даже если бы и была, это не забота кого-либо еще", - пояснил он.

По словам Мусави, Гибралтар отпустил задержанный танкер, чтобы "сохранить репутацию".

Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Судебные власти Гибралтара накануне постановили освободить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1. В решении суда, на которое ссылалась газета The Gibraltar Chronicle, говорилось: "У Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара".

"Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", - процитировало издание решение суда.

В пятницу глава Иранской судоходной организации Джалиль Эслами заявил, что Grace 1 отправится в Средиземное море после того, как его переименуют, заправят, пополнят запасы провианта и поднимут иранский флаг.

Теги: #иран #сирия #танкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 15.08.2019
Суд Гибралтара принял решение отпустить иранский танкер

Суд Гибралтара принял решение отпустить иранский танкер

02:33 13.08.2019
Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим

Помпео призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим

02:33 12.08.2019
Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

04:13 07.08.2019
Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

12:46 06.08.2019
США будут противостоять одностороннему вторжению Турции в Сирию - глава Пентагона

США будут противостоять одностороннему вторжению Турции в Сирию - глава Пентагона

21:55 05.08.2019
Иран больше не будет игнорировать нарушения в Персидском заливе – Зариф

Иран больше не будет игнорировать нарушения в Персидском заливе – Зариф

23:43 04.08.2019
Задержанный Ираном за контрабанду нефти танкер оказался иракским

Задержанный Ираном за контрабанду нефти танкер оказался иракским

13:24 04.08.2019
Иран задержал иностранный танкер за контрабанду нефти

Иран задержал иностранный танкер за контрабанду нефти

09:11 04.08.2019
Более 10 танкеров Ирана поставляют нефть Китаю и другим странам в обход санкций США

Более 10 танкеров Ирана поставляют нефть Китаю и другим странам в обход санкций США

16:28 30.07.2019
Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Гостомеле напали на нардепа, в Киеве и области введен план "Перехват"

Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

Следствие объявило Грымчаку о подозрении в мошенничестве - НАБУ

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции с полуночи - штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

В Гостомеле напали на нардепа, в Киеве и области введен план "Перехват"

Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

На выходных на юго-востоке Украины будет тепло, на северо-западе прохладно, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

Лжеминирование гостиниц в Харькове квалифицировано как теракт – полиция

Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

В Одесской области за распространение наркотиков задержан пограничник

В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей из частной усадьбы

В Киеве задержали инспектора ГФС на взятке за оформление авто

В Киевской области на автодороге Киев-Одесса съехала в кювет и перевернулась цистерна с бензином

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА