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10:32 16.08.2019

Лжеминирование гостиниц в Харькове квалифицировано как теракт – полиция

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Лжеминирование гостиниц в Харькове квалифицировано как теракт – полиция

 Информация о минировании четырех гостиниц на проспекте Гагарина, ул.Сумской, пл.Свободы, проспекте Независимости и столовой на ул.Крымская в Харькове, поступившая в полицию в четверг, не подтвердилась.

"В ходе тщательного осмотра специалисты обследовали 5 100 кв. метров помещений и 1 870 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 15 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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