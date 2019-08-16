Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего директора ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" в растрате средств указанного предприятия в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба САП, расследованием установлено, что в 2017 году директор ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" перед своим увольнением с занимаемой должности умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия. Директор обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, ставшей основанием для взыскания с предприятия 8,6 млн грн предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. После ознакомления стороны защиты с материалами расследования будет решен вопрос о направлении производства в суд.

Как сообщалось, по данным НАБУ, экс-директор "Центргаза" был извещен о подозрении в совершении вышеуказанного преступления в июне. Детективы НАБУ совместно со следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследовали указанные факты с апреля 2019 года.

Дочернее предприятие "Центргаз" входит в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", владельцем которой является государство).