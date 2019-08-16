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08:58 16.08.2019

В Одесской области за распространение наркотиков задержан пограничник

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В Измаиле Одесской области правоохранители в рамках уголовного производства по ч.1 ст.307 УК Украины за распространение наркотиков задержали младшего инспектора отдела пограничной службы "Измаил", сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Правонарушителя с привлечением спецподразделения "Дозор" задержали с поличным - во время сбыта им амфетамина", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник осуществлял распространение наркотических веществ среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Теги: #одесская_область #пограничник #украина #задержание #наркотики
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