В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей из частной усадьбы

В с. Верхний Ясенев Верховинского района в частной усадьбы "Горыцвит" в Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинского ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Горыцвит" в с. Верхний Ясенев Верховинского района (всего в усадьбе отдыхает 30 детей)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.