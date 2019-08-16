В Киеве задержали инспектора ГФС на взятке за оформление авто

Правоохранители военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задержали на взятке в размере $450 чиновника Государственной фискальной службы Украины, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Факт вымогательства и взяточничества был уличен в ходе проведения комплекса негласных следственных действий. Установлено, что в августе 2019г. таможенник потребовал гражданке предоставить ему неправомерную выгоду, чтобы избежать искусственных препятствий при таможенном оформлении ее транспортного средства. Взяточник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его нечестный "заработок" изъят", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что за эту сделку он может получить от 5 до 10 лет тюрьмы.