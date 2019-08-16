В связи с ярмарками в Киеве изменят маршруты движения общественного транспорта

В связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве 17 августа изменят движение коммунального транспорта на ул. Николая Закревского и Иорданской, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"17 августа будет изменен маршрут троллейбуса № 34 и автобуса № 101 из-за проведения продовольственных ярмарок на ул. Николая Закревского и ул. Иорданской", - говорится в сообщении.

В частности, троллейбус № 34 будет курсировать по ул. Северная - ул. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - ул. Степана Бандеры, а автобус № 101 – от ст. м. "Почайна" до ул. Владимира Маяковского по собственной трассой, далее - ул. Теодора Драйзера - ул. Николая Закревского, дальше собственной трассой.