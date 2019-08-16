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05:38 16.08.2019

В госбюджет конфискуют взносы, которые физлица вносили для поддержки "Радикальной партии" и "Гражданской позиции"

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Херсонский и Винницкий городские суды признали виновными физлица, которые делали финансовые внесения для поддержки "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Как сообщает НАПК, Херсонский горсуд области рассмотрел материалы, поступившие от агентства о привлечении к ответственности физического лица по факту совершения правонарушения, предусмотренного ст.212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и признал виновным физлицо за осуществление двух взносов по 99 тыс. грн в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко". В соответствии с постановлениями суда, вступившее в законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 тыс. грн.

Винницкий горсуд области своим постановлением признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии "Гражданская позиция". Согласно постановлению суда, вступивший в законную силу взнос в размере 250 тыс. грн подлежит конфискации в государственный бюджет.

Как отмечается, факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательства финансового характера. Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 тыс. грн.

Также в  НАПК отметили, что согласно ст. 212-15 КУоАП поддержка в виде финансирования политических партий несет за собой наложение штрафа в размере от 1190 до 1,7 тыс. грн для обычных граждан и от 1,7 до 2210 грн для должностных лиц.

Теги: #партии #взносы #конфискация #украина #напк
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