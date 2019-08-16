События

04:36 16.08.2019

США быстро движутся к торговой сделке с Великобританией

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 Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты и Великобритания быстро продвигаются к сделке по торговле, которая будет "фантастической и большой".

"Я думаю, что мы заключим фантастическую и большую торговую сделку с Великобританией", - сказал Трамп журналистам перед отъездом на политический митинг в Нью-Гемпшире.

"Все движется к этому очень быстро", - добавил президент США.

По его словам, он говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в среду и будет общаться с ним снова.

"Он и я единодушны", - сказал Трамп.

Теги: #великобритания #сша #трамп #сделка
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