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21:00 15.08.2019

Европейский центробанк сообщил о хакерской атаке на один из его сайтов

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Европейский центробанк сообщил о хакерской атаке на один из его сайтов

Один из веб-сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) подвергся хакерской атаке, в результате которой могла быть украдена конфиденциальная информация.

ЕЦБ сообщил о взломе хакерами внешнего сервера сайта Интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD). Таким образом, адреса электронной почты, данные об именах и должностях 481 подписчика сервиса BIRD могли оказаться в распоряжении злоумышленников, говорится в заявлении ЕЦБ.

В Центробанке, однако, отмечают, что данные о паролях пользователей не были украдены.

ЕЦБ приостановил работу сайта после того, как обнаружил уязвимость в рамках регулярной проверки, а также поставил в известность о возникшей проблеме людей, чья информация могла быть украдена.

Ни внутренние системы ЕЦБ, ни важная рыночная информация не были затронуты хакерской атакой, говорится в заявлении Европейского ЦБ.

Сайт BIRD публикует информацию для банков относительно деталей предоставления статистических и регулятивных отчетов, его серверы отделены от внешних и внутренних систем ЕЦБ.

"ЕЦБ очень серьезно относится к вопросу безопасности данных", - говорится в заявлении.

Теги: #ецб #атака #хакеры
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