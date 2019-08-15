Большинство пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета отказались лететь в Крым

Основная часть пассажиров самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, вернут билеты, следует из сообщения авиакомпании.

"Семь пассажиров рейса U6178 вылетели в Симферополь рейсом U6-230 (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен следующим ближайшим рейсом. 65 пассажиров в данный момент расселены в гостиницу при аэропорту "Жуковский'. (...) и отправятся в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25. Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета", - написали "Уральские авиалинии" в своем инстаграме.

Как сообщалось, всего на борту аварийно севшего самолета было 226 пассажиров.

Таким образом, от полета отказались 154 человека.

"Им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации", - отмечается в сообщении.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

К медикам за помощью обратились 75 человек. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.