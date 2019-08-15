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19:51 15.08.2019

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции с полуночи - штаб

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Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции с полуночи - штаб

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг вечером.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается.

По данным Минобороны, к полудню боевики осуществили пять обстрелов, потерь не было.

После этого были обстреляны еще позиции у пгт Южное Торецкого горсовета Донецкой области из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также у с.Павлополь Волновахского района Донецкой области (повторно) из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #оос
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