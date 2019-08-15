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19:39 15.08.2019

Правоохранители пресекли схему перевозок с временно оккупированной территории в обход пунктов пропуска

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Правоохранители пресекли схему перевозок с временно оккупированной территории в обход пунктов пропуска

Украинские правоохранители пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся перевозкой граждан на неподконтрольную территорию Луганской области и обратно в обход официальных пунктов пропуска на линии разграничения через территорию РФ с пересечением неконтролируемого участка российско-украинской границы.

"Организаторы разработали маршрут незаконных перевозок: с Украиной они въезжали на территорию РФ, откуда переезжали во временно оккупированные районы Луганщины. Возвращались той же дорогой - в обход официальных контрольных пунктов пропусков… Канал незаконных пассажирских перевозок организовали трое мужчин - жители столицы и Луганска. Также они привлекли к своему бизнесу ряд водителей, которые непосредственно перевозили граждан автобусами" - рассказала замначальника отдела следственного управления полиции Киева Александра Тришневская.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, двоих соучастников следователи столичной полиции задержали, им сообщено о подозрениях в незаконной переправке лиц через госграницу, совершенной группой лиц (ч.3 ст.332 Уголовного кодекса - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На пассажиров задержанного автобуса составлены административные протоколы по ч.1 ст.204 -1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы переданы в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Сейчас полицейские устанавливают других участников схемы и привлечения их к ответственности.

Теги: #орло #полиция #перевозки
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