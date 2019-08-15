Правоохранители в ходе обыска в квартире Грымчака изъяли пять патронов – жена

Правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет, рассказала его жена Юлия Грымчак.

Супруга замминистра, отвечая на вопросы журналистов в четверг в Киеве, рассказала, что Юрий Грымчак был задержан в то время, как выходил вместе с ребенком в магазин за арбузом.

"За три часа (обыска – ИФ) было изъято пять пуль, честно говоря, не знаю, как они там остались, видимо, ещё с Майдана… Взяли с собой и разрешение на оружие, так как при задержании у мужа был пистолет, он всегда его с собой носит", - сказала Юлия Грымчак.

По ее словам, следственные действия с ее супругом, как сообщили ей следователи, должны проходить в Генпрокуратуре, а сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.