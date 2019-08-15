События

18:28 15.08.2019

Правоохранители в ходе обыска в квартире Грымчака изъяли пять патронов – жена

1 мин читать

Правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет, рассказала его жена Юлия Грымчак.

Супруга замминистра, отвечая на вопросы журналистов в четверг в Киеве, рассказала, что Юрий Грымчак был задержан в то время, как выходил вместе с ребенком в магазин за арбузом.

"За три часа (обыска – ИФ) было изъято пять пуль, честно говоря, не знаю, как они там остались, видимо, ещё с Майдана… Взяли с собой и разрешение на оружие, так как при задержании у мужа был пистолет, он всегда его с собой носит", - сказала Юлия Грымчак.

По ее словам, следственные действия с ее супругом, как сообщили ей следователи, должны проходить в Генпрокуратуре, а сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Теги: #обыск #грымчак #жена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 15.08.2019
Возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол - Горбатюк

Возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол - Горбатюк

17:02 15.08.2019
Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

16:05 15.08.2019
Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

11:52 15.08.2019
Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

10:47 15.08.2019
Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

03:35 15.08.2019
Обыск в квартире Грымчака завершен - адвокат

Обыск в квартире Грымчака завершен - адвокат

23:53 14.08.2019
Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов – Луценко

Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов – Луценко

22:50 14.08.2019
Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

22:39 14.08.2019
СБУ и НАБУ у задержали замминистра Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн

СБУ и НАБУ у задержали замминистра Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн

22:05 14.08.2019
СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд открыл производство о признании выборов в Раду неконституционными

Возможное преступление Грымчака было выявлено в ходе расследования дела о нападении на Черновол - Горбатюк

Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Пакистане сообщают о гибели пакистанских и индийских военных при перестрелке в Кашмире, в Индии опровергают гибель своих солдат

Верховный суд открыл производство о признании выборов в Раду неконституционными

Горбатюк расценивает реорганизации в управлении спецрасследований Генпрокуратуры как посягательство на независимость следователей

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

В британской полиции заявляют об обнаружении следов "Новичка" в крови у еще одного полицейского

В Нацполиции планируют обеспечить каждого полицейского офицера громады собственным служебным автомобилем

На Крещатике в Киеве в выходные пройдет ежегодная школьная ярмарка

У покончившего с собой американского финансиста Эпштейна обнаружили множественные переломы

Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

27 сентября в Запорожье будет представлен бренд цифрового государства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА