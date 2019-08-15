Горбатюк расценивает реорганизации в управлении спецрасследований Генпрокуратуры как посягательство на независимость следователей

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк называет последние изменения в структуре Генпрокуратуры посягательством на независимость следователей.

На брифинге в среду в Киеве он сказал, что эти реорганизации "не имеют ничего общего с улучшением обеспечения надлежащего расследования майдановских дел, а в первую очередь направлены на посягательство на независимость следователей и прокуроров".

Речь идет о ликвидации отдела процессуальных руководителей и части управления спецрасследований Генпрокуратуры.

По убеждению начальника управления спецрасследований, такая реорганизация направлена на то, что бы "забрать существовавшую независимость следователей и прокуроров".

Горбатюк заверил, что никогда не позволял кому-либо вмешиваться в расследование уголовных производств.